Два китайских спутника достигли орбиты Луны, несмотря на неудачный запуск
11:32 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские инженеры смогли вывести два спутниковых аппарата DRO-A и DRO-B на окололунную ретроградную орбиту, несмотря на отказ в работе разгонного блока. Об этом сообщила гонконгская газета South China Morning Post.
Источник в Академии наук Китая сообщил изданию, что выход на орбиту был достигнут путем многократного запуска их двигателей в серии «перигейных толчков» в наиболее близкой к Земле точке, которые позволили увеличить их скорость.
Как отмечает издание, в настоящее время аппараты находятся на высокой круговой орбите Луны и двигаются в противоположном ее вращению направлении — такое положение даст им долгосрочную стабильность, а также не потребует большого количества топлива для поддержания траектории. DRO-A и DRO-B будут использоваться для тестирования технологий лазерной навигации и хронометрирования.
13 марта ракета-носитель Long March-2C (Changzheng-2C, «Великий поход-2-Си») со спутниками DRO-A и DRO-B и разгонным блоком Yuanzheng-1 S («Юаньчжэн-1 Эс») стартовала с космодрома Сичан в провинции Сычуань.
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