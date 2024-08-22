0
0
111
НОВОСТИ

Замминистра обороны РФ встретился с командующим сухопутными войсками НОАК

12:20 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-полковником Ли Цяомином, на которой были подняты вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Генерал-полковник Ли Цяомин находится в Российской Федерации с рабочим визитом по приглашению главнокомандующего сухопутными войсками России [Олега Салюкова]», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 22.08.2024
Турцию спустя 5 лет пригласили на неформальную встречу Совета ЕС
0
18
13:00 22.08.2024
Помощник Орбана пригрозил ЕС отправкой нелегальных мигрантов прямо в Брюссель
0
41
12:32 22.08.2024
Белоруссия и Китай заключат соглашение об инвестициях и зоне свободной торговли
0
59
12:05 22.08.2024
РФ и КНР осудили изъятие активов и собственности иностранных государств — коммюнике
0
140
12:00 22.08.2024
Индия впервые в этом году одобрила прямые инвестиции из Китая — СМИ
0
136
11:32 22.08.2024
Два китайских спутника достигли орбиты Луны, несмотря на неудачный запуск
0
214
11:20 22.08.2024
В России увеличена компенсация на капремонт поврежденного жилья
0
199
11:05 22.08.2024
Клинтон назвал Трампа хорошим актером за слова об уважении к США со стороны РФ и КНДР
0
231
11:00 22.08.2024
Межэтажные перекрытия обрушились после взрыва газа в жилом доме в Прикамье — ГУ МЧС
0
233
10:32 22.08.2024
ФСБ задержала в Керчи и Севастополе трех агентов ГУР МОУ, нацеленных на диверсии и шпионаж
0
278

Возврат к списку