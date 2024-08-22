Замминистра обороны РФ встретился с командующим сухопутными войсками НОАК
12:20 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин провел встречу с командующим сухопутными войсками Народно-освободительной армии Китая (НОАК) генерал-полковником Ли Цяомином, на которой были подняты вопросы двустороннего военного сотрудничества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества, представляющие взаимный интерес. Генерал-полковник Ли Цяомин находится в Российской Федерации с рабочим визитом по приглашению главнокомандующего сухопутными войсками России [Олега Салюкова]», — говорится в сообщении.
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