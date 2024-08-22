Помощник Орбана пригрозил ЕС отправкой нелегальных мигрантов прямо в Брюссель

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Будапешт готов направлять мигрантов прямо в Брюссель, если Евросоюз будет мешать Венгрии бороться с притоком нелегальных переселенцев. Об этом заявил глава канцелярии венгерского премьера Гергей Гуйяш.

«Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит. Мы предоставим им билет в один конец до Брюсселя», — приводит слова Гуйяша госсекретарь по международным коммуникациям и связям в офисе венгерского премьера Золтан Ковач.

Ранее Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф в размере 200 млн евро, а также ежедневные выплаты на сумму 1 млн евро за отказ выполнять предыдущие решения суда, связанные с правилами приема мигрантов.