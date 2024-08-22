Турцию спустя 5 лет пригласили на неформальную встречу Совета ЕС

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Брюссель для участия в неформальной встрече Совета ЕС. Как сообщает телеканал TRT, это первое подобное приглашение Турции со стороны ЕС за последние 5 лет.

Официальный представитель МИД Турции Онджу Кечели подтвердил факт приглашения Фидана на мероприятие. «Мы приветствуем это приглашение. Оно также является признаком того, что ЕС понимает необходимость развития отношений с Турцией перед лицом региональных и глобальных вызовов. Чтобы достичь прогресса в отношениях, важно, чтобы наше сотрудничество и диалог с ЕС во всех областях шел на постоянной и систематической основе и велся предсказуемым образом», — приводит слова Кечели телеканал.

Министры иностранных дел и обороны Евросоюза соберутся 29–30 августа в Брюсселе на неформальную встречу Совета ЕС.