Патриарх Варфоломей несет личную ответственность за запрет УПЦ — Синод РПЦ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Константинопольский патриарх Варфоломей несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в заявлении Священного синода Русской православной церкви в связи с принятием Верховной радой Украины законопроекта, направленного на ликвидацию УПЦ.

«С особой горечью приходится отмечать негативную роль патриарха Константинопольского Варфоломея и единомысленных ему иерархов. Своими односторонними, поспешными и противными духу священных канонов действиями они лишь усугубили церковный раскол на Украине, не исцелив его. <…> Константинопольский патриарх <…> несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской православной церкви», — говорится в распространенном заявлении.