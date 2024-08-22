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Патриарх Варфоломей несет личную ответственность за запрет УПЦ — Синод РПЦ

13:20 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Константинопольский патриарх Варфоломей несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в заявлении Священного синода Русской православной церкви в связи с принятием Верховной радой Украины законопроекта, направленного на ликвидацию УПЦ.

«С особой горечью приходится отмечать негативную роль патриарха Константинопольского Варфоломея и единомысленных ему иерархов. Своими односторонними, поспешными и противными духу священных канонов действиями они лишь усугубили церковный раскол на Украине, не исцелив его. <…> Константинопольский патриарх <…> несет персональную ответственность за организацию преследований верующих Украинской православной церкви», — говорится в распространенном заявлении.

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