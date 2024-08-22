Вучич поблагодарил РФ за дипломатическую поддержку Сербии в косовском вопросе
13:32 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Сербии Александар Вучич принял посла РФ Александра Боцан-Харченко и выразил благодарность российской стороне за дипломатическую поддержку Резолюции 1244 СБ ООН, которая является «гарантией выживания сербов в Косове и Метохии».
«Открытый и искренний разговор с послом Боцан-Харченко по всем темам, представляющим интерес для Сербии и Российской Федерации, а также по позиции Сербии в отношении текущих глобальных геополитических событий. Отдельной темой обсуждения была ситуация в Косове и Метохии, и я выразил глубокую озабоченность по поводу возможных последствий насильственного открытия моста на реке Ибар, а также других запланированных действий режима в Приштине, направленных против сербского народа в Косове и Метохии», — написал Вучич по итогам встречи в соцсети Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), опубликовав совместное фото с российским дипломатом.
«Я вновь выразил благодарность России за последовательную дипломатическую поддержку Резолюции 1244 СБ ООН как единственной международной гарантии выживания сербов в Косове и Метохии», — заключил сербский лидер.
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