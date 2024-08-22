0
0
93
НОВОСТИ

Российские войска освободили Межевое в ДНР

14:00 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Межевое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате успешных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 22.08.2024
Индия готова предложить любую помощь для прекращения конфликта на Украине — Моди
0
72
13:32 22.08.2024
Вучич поблагодарил РФ за дипломатическую поддержку Сербии в косовском вопросе
0
142
13:20 22.08.2024
Патриарх Варфоломей несет личную ответственность за запрет УПЦ — Синод РПЦ
0
169
13:05 22.08.2024
Турцию спустя 5 лет пригласили на неформальную встречу Совета ЕС
0
186
13:00 22.08.2024
Помощник Орбана пригрозил ЕС отправкой нелегальных мигрантов прямо в Брюссель
0
201
12:32 22.08.2024
Белоруссия и Китай заключат соглашение об инвестициях и зоне свободной торговли
0
186
12:20 22.08.2024
Замминистра обороны РФ встретился с командующим сухопутными войсками НОАК
0
213
12:05 22.08.2024
РФ и КНР осудили изъятие активов и собственности иностранных государств — коммюнике
0
230
12:00 22.08.2024
Индия впервые в этом году одобрила прямые инвестиции из Китая — СМИ
0
218
11:32 22.08.2024
Два китайских спутника достигли орбиты Луны, несмотря на неудачный запуск
0
304

Возврат к списку