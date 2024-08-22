Российские войска освободили Межевое в ДНР
14:00 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группировка войск «Центр» освободила населенный пункт Межевое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате успешных действий подразделений группировки войск „Центр“ освобожден населенный пункт Межевое Донецкой Народной Республики», — сказали в ведомстве.
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