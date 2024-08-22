Индия готова предложить любую помощь для прекращения конфликта на Украине — Моди

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия считает, что все конфликты должны решаться путем дипломатии и диалога, и готова предложить любую помощь для урегулирования на Украине и в Западной Азии. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском.

«Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя. Потеря невинных жизней в любом кризисе стала самым большим вызовом для всего человечества», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал МИД Индии. «Мы поддерживаем диалог и дипломатию для скорейшего восстановления мира и стабильности. Для этого Индия готова на любое сотрудничество с дружественными странами», — добавил премьер.

Это первый официальный визит главы индийского правительства в Польшу за 45 лет. Во второй половине дня Моди встретится с президентом Анджеем Дудой. В пятницу премьер посетит Украину.