Индия готова предложить любую помощь для прекращения конфликта на Украине — Моди
14:12 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия считает, что все конфликты должны решаться путем дипломатии и диалога, и готова предложить любую помощь для урегулирования на Украине и в Западной Азии. Об этом заявил премьер-министр республики Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с главой правительства Польши Дональдом Туском.
«Индия твердо убеждена, что ни одна проблема не может быть решена на поле боя. Потеря невинных жизней в любом кризисе стала самым большим вызовом для всего человечества», — сказал он на пресс-конференции, которую транслировал МИД Индии. «Мы поддерживаем диалог и дипломатию для скорейшего восстановления мира и стабильности. Для этого Индия готова на любое сотрудничество с дружественными странами», — добавил премьер.
Это первый официальный визит главы индийского правительства в Польшу за 45 лет. Во второй половине дня Моди встретится с президентом Анджеем Дудой. В пятницу премьер посетит Украину.
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