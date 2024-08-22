БПЛА были замечены над объектами критической инфраструктуры на севере ФРГ — Bild
14:32 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прокуратура во Фленсбурге проводит расследование по подозрению в шпионаже в диверсионных целях в связи с обнаружением над промышленным парком на севере ФРГ беспилотников. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на собственные источники.
Беспилотники были замечены, в частности, над АЭС, химическими предприятиями и терминалом по приему СПГ в Брунсбюттеле (федеральная земля Шлезвиг-Гольштейн).
В последний раз БПЛА якобы видели минувшей ночью, а впервые они были замечены 8 августа. Полиция Шлезвига-Гольштейна проинформировала о случившемся в том числе правоохранительные органы Нижней Саксонии и Гамбурга.
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