ДРГ ВСУ уничтожена западнее Скрыльевки в Курской области

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена западнее населенного пункта Скрыльевка в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены две боевые бронированные машины и 7 военнослужащих, один взят в плен», — сообщили в министерстве.