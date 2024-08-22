ДРГ ВСУ уничтожена западнее Скрыльевки в Курской области
15:00 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Диверсионно-разведывательная группа ВСУ уничтожена западнее населенного пункта Скрыльевка в Курской области, сообщили в Минобороны РФ.
«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп противника, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В лесном массиве в 1 км юго-западнее населенного пункта Скрыльевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника из состава 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Уничтожены две боевые бронированные машины и 7 военнослужащих, один взят в плен», — сообщили в министерстве.
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