Кабмин сформировал необходимое количество ресурсов для приграничных регионов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство сформировало необходимое количество строительных и человеческих ресурсов для работы в приграничных регионах РФ. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Рассматриваем все, что можно. Оперативно принимаем решение. Необходимое финансирование выделено по заявкам регионам. Мы сформировали необходимое количество и строительных ресурсов, и трудовых ресурсов и необходимое количество техники», — сказал он.