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НОВОСТИ

ВСУ ночью пытались атаковать Курскую АЭС, МАГАТЭ проинформировано — Путин

16:12 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ в ночь на четверг пытались наносить удары по Курской АЭС, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проинформировано и обещает приехать, оценить ситуацию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в приграничных регионах РФ.

«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, они обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации. Надеюсь, что в конце концов это будет с их стороны сделано», — сказал он.

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