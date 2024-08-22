Около 43,6 млн кв. м частных домов построено в РФ с начала 2024 года — Файзуллин

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Площадь частных домов, построенных в РФ с начала 2024 года, выросла на 23% год к году — до 43,6 млн кв. м. Об этом заявил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин в ходе совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

«С начала этого года уже введено 43,6 млн кв. м или 314 тыс. индивидуальных домов. Это на 23%, чем в прошлом году», — сказал он.