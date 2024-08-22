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НОВОСТИ

Железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ» атакован ВСУ

17:40 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», возник пожар, площадь уточняется. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в телеграм-канале.

«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим — атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту „Кавказ“. На месте работают экстренные и специальные службы», — говорится в сообщении.

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