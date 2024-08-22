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Фактическая прибыль сектора в РФ увеличилась на 36% по сравнению с данными за июнь 2024 года - ЦБ

18:47 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские банки в июле 2024 года увеличили чистую прибыль по сравнению с июнем на 36%, до 306 млрд рублей, следует из материалов ЦБ РФ.

«Фактическая прибыль сектора (за вычетом около 44 млрд руб. дивидендов, полученных от российских дочерних банков) составила 306 млрд рублей. Это на 81 млрд руб., или на 36%, выше результата июня (225 млрд руб., с корректировкой на перераспределение доходов внутри банковской группы в размере около 120 млрд руб.)», — отмечает ЦБ.

При этом количество прибыльных банков выросло до 250 с 248 в июне, а их доля от общего числа банков — до около 79% с 78%. Общая доля прибыльных банков в активах сектора с начала года осталась на уровне 98%.

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