Атакованный ВСУ паром с цистернами в порту «Кавказ» затонул

19:09 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожный паром с цистернами с топливом затонул в порту Кавказ в результате повреждений, полученных при атаке ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В результате полученных повреждений паром в акватории порта Кавказ затонул. ... Очагов возгорания на территории самого порта нет», — говорится в сообщении.