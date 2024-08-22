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НОВОСТИ

Атакованный ВСУ паром с цистернами в порту «Кавказ» затонул

19:09 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Железнодорожный паром с цистернами с топливом затонул в порту Кавказ в результате повреждений, полученных при атаке ВСУ. Об этом сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

«В результате полученных повреждений паром в акватории порта Кавказ затонул. ... Очагов возгорания на территории самого порта нет», — говорится в сообщении.

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