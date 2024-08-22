NYT: Власти ФРГ могут вскоре оказаться в неловкой ситуации из-за расследования по "Северным потокам"
19:46 22.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Германии сталкивается с растущим давлением внутри страны, в результате чего Берлин может свернуть поддержку Украине и настойчивее добиваться переговоров для завершения конфликта. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).
Издание связывает это с острыми разногласиями в ФРГ по поводу бюджета и растущим количеством доказательств того, что Украина стоит за подрывом газопроводов «Северный поток». Хотя канцлер ФРГ Олаф Шольц поспешил развеять опасения, что Берлин уменьшит помощь Украине, его трехпартийное коалиционное правительство становится все более непопулярным. В сентябре ему предстоят критические выборы, на которых, как ожидается, преуспеют как крайне левые, так и крайне правые партии, призывающие к прекращению военной помощи Киеву.
Газета отмечает, что правительство окажется в неловкой ситуации, если генеральный прокурор обвинит кого-либо из украинских чиновников в подрыве трех из четырех ниток газопроводов «Северный поток».
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