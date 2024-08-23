Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в Домбае

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели эвакуировали 236 человек, в том числе 43 ребенка, из лесного пожара в Домбае. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Спасатели МЧС России вывезли туристов из лесного пожара в Домбае. По уточненной информации, вывезены 236 человек, из них 43 ребенка. В поселке Домбай развернут пункт временного размещения», — сообщили в министерстве.