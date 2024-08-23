0
0
136
НОВОСТИ

Харрис утверждает, что в случае победы на выборах обеспечит США самыми мощными ВС в мире

09:32 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис утверждает, что в случае победы на ноябрьских выборах обеспечит Соединенные Штаты самыми мощными вооруженными силами в мире.

«В качестве главнокомандующего я сделаю так, чтобы у Америки всегда были самые мощные, самые смертоносные вооруженные силы в мире», — утверждала она, выступая в четверг вечером на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 23.08.2024
В Европе фактически не проводили расследование подрыва «Северных потоков» — генпрокурор РФ
0
43
10:05 23.08.2024
Мавзолей нужно оставить, но некрополь у Кремлевской стены требует решения — Степашин
0
83
10:00 23.08.2024
Премьер Индии прибыл с визитом на Украину
0
94
09:20 23.08.2024
Для референдума о самоопределении нужно освободить 30-40% Харьковской области — Ганчев
0
171
09:05 23.08.2024
Спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в Домбае
0
184
09:00 23.08.2024
За ночь уничтожены семь БПЛА над Белгородской и Курской областями — МО РФ
0
184
19:46 22.08.2024
NYT: Власти ФРГ могут вскоре оказаться в неловкой ситуации из-за расследования по "Северным потокам"
0
949
19:09 22.08.2024
Атакованный ВСУ паром с цистернами в порту «Кавказ» затонул
0
923
18:47 22.08.2024
Фактическая прибыль сектора в РФ увеличилась на 36% по сравнению с данными за июнь 2024 года - ЦБ
0
781
18:30 22.08.2024
В РСТ рассказали, насколько подорожал детский отдых этим летом
0
781

Возврат к списку