Харрис утверждает, что в случае победы на выборах обеспечит США самыми мощными ВС в мире

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вице-президент США, кандидат в президенты от демократов Камала Харрис утверждает, что в случае победы на ноябрьских выборах обеспечит Соединенные Штаты самыми мощными вооруженными силами в мире.

«В качестве главнокомандующего я сделаю так, чтобы у Америки всегда были самые мощные, самые смертоносные вооруженные силы в мире», — утверждала она, выступая в четверг вечером на общенациональном съезде Демократической партии в Чикаго.