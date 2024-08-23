Премьер Индии прибыл с визитом на Украину

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл с первым визитом на Украину с момента установления дипломатических отношений между странами в 1992 году. Об этом сообщил индийский телеканал NDTV.

Детали программы визита Моди в Киев держатся в секрете. По данным NDTV, визит продлится несколько часов. Сейчас индийский премьер находится в гостинице.

Известно, что Моди прибыл в столицу Украины на поезде из Польши. В четверг в Варшаве индийский премьер встретился с польским президентом Анджеем Дудой и главой правительства Дональдом Туском. Стороны разработали план сотрудничества на ближайшие годы и решили поднять уровень взаимодействия до стратегического партнерства.