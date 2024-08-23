Мавзолей нужно оставить, но некрополь у Кремлевской стены требует решения — Степашин
10:05 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мавзолей на Красной площади сейчас сравним с музеем, и смысла в захоронении тела Владимира Ленина нет. При этом вопрос о некрополе около Кремлевской стены требует решения, считает бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин, который в 1990-е годы отговорил занимавшего тогда пост президента РФ Бориса Ельцина от закрытия Мавзолея.
В интервью ТАСС Степашин отметил, что Мавзолей сейчас является частью исторической памяти, и это не место для поклонения. «Само здание не надо сносить, оно красивое. Я считаю, что сейчас Мавзолей — это музей, как Кунсткамера в Петербурге. Там его облик (Ленина — прим. ТАСС) остался на 80%, фактически это уже не Ленин лежит, а мумия. Люди ходят, смотрят на него. Людям просто интересно посмотреть», — пояснил он.
«Если уж решать вопрос о захоронении тела Ленина, то надо было делать это в 1991 году. Сейчас другой мир, население, поэтому я бы не стал ворошить», — сказал собеседник агентства.
При этом Степашин считает неправильным существование некрополя у Кремлевской стены.
«Красная площадь сейчас — место для гуляний. Зимой катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты. Я помню выступление Пола Маккартни, он приехал на Красную площадь, сказка была. А рядом могилы, погосты, кладбища. Вот это не по-людски», — считает собеседник агентства.
По его мнению, в будущем этот вопрос должен быть решен.
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