В Европе фактически не проводили расследование подрыва «Северных потоков» — генпрокурор РФ
10:20 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что европейские страны фактически не проводили расследование взрывов на «Северных потоках».
«Совершен подрыв „Северных потоков“ <…> Фактически расследование ни Германия, ни Дания, ни Швеция не проводили», — сказал Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву, отметив, что «это пример политических решений, здесь нет юриспруденции».
При этом Краснов подчеркнул, что «в соответствии с их обязательствами они обязаны расследовать, обязаны установить виновных, но этого не происходит».
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