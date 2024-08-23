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Запрет УПЦ не пройдет даром Украине, она будет разрушена — Медведев

10:32 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запрет Украинской православной церкви (УПЦ) «не пройдет даром» киевскому режиму, он будет разрушен, как «Содом и Гоморра». Такое мнение высказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Эта история не пройдет даром б. Украине. Страна будет разрушена, как Содом и Гоморра, а демоны неизбежно падут», — написал политик в своем телеграм-канале, комментируя принятие Верховной радой Украины закона, позволяющего запретить УПЦ.

Медведев добавил, что «расплата накроет их не в далеком будущем — после перехода в мир иной». «Напротив, наказание будет земным, жестоким, мучительным и свершится скоро. Ибо сказано: „Потом поразил их Иисус и убил их, и повесил их на пяти деревах; и висели они на деревах до вечера“, — процитировал он библейскую Книгу Иисуса Навина стих 10:26.

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