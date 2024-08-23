Более 50% непроводольственных товаров РФ импортирует, хотя нужно производить — Минпромторг

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия свыше половины всех непродовольственных товаров все еще ввозит по прямому импорту, хотя имеет потенциал для импортозамещения их части. Об этом в ходе VI Дальневосточного форума предпринимателей заявил директор департамента развития внутренней торговли Минпромторга РФ Никита Кузнецов.

«Мы сейчас отметили с вами рост оборота розницы, рост доходов, рост потребления. Должны ли мы эти деньги направить на внутреннее производство, во внутреннюю промышленность? Конечно, должны. И вот тут мы подходим к ключевой проблеме, на наш взгляд: у нас статистически больше 50% непродовольственных товаров — это прямой импорт. Если брать экспертно с комплектующими, это все 70% — а то и больше. <…> Мы как минимум 15 трлн рублей ежегодно направляем в чужую экономику», — сказал Кузнецов.

Он отметил, что России не нужно производить все, что сегодня ввозится, это просто невозможно. Но есть направления, в которых потенциал отечественных производителей еще совсем не реализован.

«Мы как-то с коллегами посчитали госзакупки одного из регионов — не маленького, но и не самого крупного. Если закупки по канцтоварам свести воедино, на эти деньги можно построить три полноценных завода по производству этих товаров. <…> Сейчас отделы закупок наших торговых сетей, по сути, являются отделами продаж китайских производителей. А мы должны с вами сделать наоборот», — добавил он.

Кузнецов напомнил, что Минпромторг выдвинул инициативу, согласно которой розница должна продвигать и наполнять часть своего ассортимента российским товаром, чтобы «учить производителей» делать то, что пользуется спросом. «Мы таким образом усиливаем российские бренды, которые сейчас по многим позициям проигрывают транснациональным крупным брендам», — сказал он.