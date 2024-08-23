При убийстве царской семьи пули рикошетили от зашитых в одежду бриллиантов — Краснов

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генпрокурор России Игорь Краснов сообщил, что при убийстве царской семьи Романовых в доме Ипатьева участникам расстрела приходилось стрелять неоднократно, потому что пули отскакивали от зашитых в одежду бриллиантов.

Как сообщил Краснов, возглавлявший ранее расследование уголовного дела об убийстве царской семьи, в интервью журналисту и писателю Сергею Минаеву, следователи тщательно изучали показания участников расстрела царской семьи.

«По их признанию, которые мы смотрели, они очень удивились тому, что во время убийства они [члены семьи Романовых] не сразу умирали, они были живыми. Почему? Потому что в их предметах одежды были зашиты бриллианты и драгоценности, и пули отскакивали. И это для убийц было чудовищно, они об этом говорили. К сожалению, они не сказали об этом на видеозаписи (в кинозаписи показаний участников расстрела царской семьи, сделанной в 1960-е годы, эти свидетельства сохранились в письменных показаниях — прим. ТАСС). А потом они добивали их штыками», — рассказал генпрокурор со ссылкой на материалы следствия.

«Пули рикошетили, поэтому они так долго в них стреляли, пытаясь убить», — добавил он. На вопрос о том, были ли потом эти драгоценности присвоены участниками расстрела, Краснов заметил, что «часть была присвоена, часть осталась в архивах музеев, где их нашли».