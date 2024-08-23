Власти РФ пока не планируют изменять параметры семейной ипотеки — Хуснуллин

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новые изменения условий семейной ипотеки в РФ или ее расширение пока не планируются. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала RT.

«Пока ничего не планируем. <…> Эта мера сильно зависит от ключевой ставки. При такой высокой ставке расширять объем выдачи ипотеки, учитывая, что компенсация разницы в процентных ставках идет из бюджета, это очень дорого», — ответил он на вопрос, планируются ли какие-то изменения по семейной ипотеке.

Семейная ипотека по поручению президента России Владимира Путина была продлена до 2030 года с годовой ставкой 6%. Ее можно будет взять на покупку квартиры в новостройке, приобретение готового дома или на строительство нового.

Воспользоваться программой могут семьи, в которых есть дети в возрасте до шести лет включительно, воспитывающие ребенка-инвалида вне зависимости от возраста и — в 35 отдельных субъектах РФ — семьи с двумя и более несовершеннолетними детьми.