Более половины россиян поддержали идею ввести курс логики в школьную программу — опрос
12:00 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Шесть из десяти (59%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддержали инициативу Госдумы ввести курс логики в школьную программу. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.
«На днях в Госдуме предложили ввести курс логики в школьную программу. Попытки вернуть преподаваемую в дореволюционной России дисциплину уже предпринимались в советский период, однако тогда логика в советских школах, увы, не задержалась. Согласно полученным результатам, нынешняя инициатива нашла поддержку у шести из десяти наших сограждан (59%)», — говорится в публикации.
При этом, 23% не поддержали идею о возвращении курса логики в школы, 11% отнеслись к инициативе с безразличием.
В пятерку самых полезных предметов школьной программы, по мнению респондентов, вошли математика (54%), русский язык (47%), история (30%), физика (27%) и литература (25%).
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