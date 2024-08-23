Более половины россиян поддержали идею ввести курс логики в школьную программу — опрос

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шесть из десяти (59%) участников опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) поддержали инициативу Госдумы ввести курс логики в школьную программу. Результаты исследования опубликованы на сайте организации.

«На днях в Госдуме предложили ввести курс логики в школьную программу. Попытки вернуть преподаваемую в дореволюционной России дисциплину уже предпринимались в советский период, однако тогда логика в советских школах, увы, не задержалась. Согласно полученным результатам, нынешняя инициатива нашла поддержку у шести из десяти наших сограждан (59%)», — говорится в публикации.

При этом, 23% не поддержали идею о возвращении курса логики в школы, 11% отнеслись к инициативе с безразличием.

В пятерку самых полезных предметов школьной программы, по мнению респондентов, вошли математика (54%), русский язык (47%), история (30%), физика (27%) и литература (25%).