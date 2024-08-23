Европе нужен «новый договор о мире» — Лукашенко
12:06 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Европа нуждается в новых мирных инициативах.
«Европе, чтобы жить спокойно и жить так, как мы живем — как бы мы ни плакались, живем неплохо, — нужен новый договор о мире, нужен новый мир, если можно так сказать», — отметил Лукашенко, встречаясь с апостольским нунцием архиепископом Анте Йозичем, который завершает свою миссию в Белоруссии. Слова Лукашенко приводит агентство БелТА.
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