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Взносы в бюджет со сделок с иностранцами превысили запланированные цифры в десятки раз - СМИ

12:20 23.08.2024 Источник: РБК

Доходы федерального бюджета от взносов со сделок с иностранным бизнесом составили к концу августа почти 140 млрд руб. с начала года, свидетельствуют данные госсистемы «Электронный бюджет». Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз и уже обогнало поступления за весь прошлый год.

Взносы отражаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций». По состоянию на 21 августа поступления по этой статье составили 139,34 млрд руб.

В 2023 году безвозмездные поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб.  РБК

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