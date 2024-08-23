Взносы в бюджет со сделок с иностранцами превысили запланированные цифры в десятки раз - СМИ
12:20 23.08.2024 Источник: РБК
Доходы федерального бюджета от взносов со сделок с иностранным бизнесом составили к концу августа почти 140 млрд руб. с начала года, свидетельствуют данные госсистемы «Электронный бюджет». Это превышает план на весь 2024 год в 66 раз и уже обогнало поступления за весь прошлый год.
Взносы отражаются в доходах федерального бюджета как «безвозмездные поступления от негосударственных организаций». По состоянию на 21 августа поступления по этой статье составили 139,34 млрд руб.
В 2023 году безвозмездные поступления от бизнеса составили 116,5 млрд руб. РБК
НОВОСТИ
- 13:32 23.08.2024
- На Украине с начала года зафиксировано 37 тыс. случаев дезертирства и оставления части
- 13:20 23.08.2024
- В Словакии леопард загрыз хозяина частного зоопарка
- 13:05 23.08.2024
- Керченская паромная переправа временно не работает — Минтранс РФ
- 13:00 23.08.2024
- Католикос всех армян призвал власти Украины не нарушать единство православной общины
- 12:32 23.08.2024
- В порту Кавказ ликвидируют последствия атаки ВСУ, введен особый режим — Минтранс
- 12:06 23.08.2024
- Европе нужен «новый договор о мире» — Лукашенко
- 12:00 23.08.2024
- Более половины россиян поддержали идею ввести курс логики в школьную программу — опрос
- 11:43 23.08.2024
- Протестировать ДЭГ перед выборами в МГД можно на elec.mos.ru
- 11:32 23.08.2024
- Власти РФ пока не планируют изменять параметры семейной ипотеки — Хуснуллин
- 11:20 23.08.2024
- При убийстве царской семьи пули рикошетили от зашитых в одежду бриллиантов — Краснов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать