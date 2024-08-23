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НОВОСТИ

В порту Кавказ ликвидируют последствия атаки ВСУ, введен особый режим — Минтранс

12:32 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В морском порту Кавказ в настоящее время продолжается ликвидация последствий атаки ВСУ на железнодорожный паром с 30 цистернами с топливом. В порту введен особый режим. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Министерства транспорта РФ.

«В настоящее время в морском порту Кавказ продолжаются работы по ликвидации последствий происшествия. В порту введен особый режим», — говорится в сообщении.

В Минтрансе добавили, что силами Морспасслужбы проводятся работы по ликвидации разлива нефтепродуктов.

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