Католикос всех армян призвал власти Украины не нарушать единство православной общины

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Католикос всех армян Гарегин II призывает власти Украины не нарушать исторически сложившееся единство православной общины. Об этом его пресс-секретарь иерей Исайя Артенян сообщил ТАСС, комментируя решение Верховной рады Украины, которое позволяет запретить каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ).

«Католикос всех армян свою позицию высказал в связи с этим тревожным вопросом касательно религиозной жизни Украины, когда закон о защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций еще находился на стадии разработки. К сожалению, не нашли отклика высказанные Армянской церковью и другими церквями обоснованные опасения относительно возможных нежелательных последствий ратификации данного законопроекта и его негативного влияния на духовно-каноническую жизнь, на православное население, решения были приняты под воздействием сложившейся политической ситуации», — отметил пресс-секретарь.

«Святейший католикос всех армян обращается к чадам дружественного народа Украины — властям и законодателям — с призывом не нарушать исторически сложившееся единство православной общины, защищать права действующих религиозных общин, верующих и священнослужителей, уважать неприкосновенность святых мест», — добавил иерей Артенян.