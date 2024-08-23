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НОВОСТИ

В Словакии леопард загрыз хозяина частного зоопарка

13:20 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Словакии леопард загрыз 63-летнего владельца частного зоопарка. Трагедия произошла в населенном пункте Ясени неподалеку от города Брезно, сообщает интернет-портал pravda.sk.

«Тело без признаков жизни было найдено в вольере, где содержался леопард», — цитирует портал представительницу местной полиции Петру Ковачикову.

По данным портала, в частном зоопарке содержались обезьяны, дикие коты различных видов и экзотические птицы, а также пума. Полицию вызвали жители соседних домов, обеспокоенные тем, что не видели соседа целый день.

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