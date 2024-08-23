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На Украине с начала года зафиксировано 37 тыс. случаев дезертирства и оставления части

13:32 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские власти с начала года зафиксировали 37 тыс. случаев дезертирства и самовольного оставления части, но реальное количество таких правонарушений вдвое больше. Об этом заявил глава Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

«Военные говорят, что истинные данные на самом деле вдвое больше, — сказал он в эфире YouTube-канала „Утро.LIVE“. — Поэтому мы должны усиливать армию, впрочем подход к мобилизации должен быть скорректированным». При этом он отметил резкий рост случаев дезертирства и самовольного оставления части: за весь 2022 год их было 9 тыс., в 2023 году — 21 тыс., а только за семь месяцев этого года — 37 тыс.

На днях Верховная рада одобрила законопроект, который позволит не наказывать военных, впервые совершивших дезертирство или самовольно покинувших воинскую часть, если они захотят вернуться на службу до окончания досудебного расследования.

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