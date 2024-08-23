В Москве состоялась рабочая встреча делегаций министерств обороны РФ и Узбекистана

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая встреча делегаций министерств обороны России и Узбекистана прошла в Москве. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В Москве состоялась рабочая встреча делегаций министерств обороны Российской Федерации и Республики Узбекиcтан по вопросам сотрудничества в военной области», — говорится в сообщении.