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В Москве состоялась рабочая встреча делегаций министерств обороны РФ и Узбекистана

15:00 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая встреча делегаций министерств обороны России и Узбекистана прошла в Москве. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«В Москве состоялась рабочая встреча делегаций министерств обороны Российской Федерации и Республики Узбекиcтан по вопросам сотрудничества в военной области», — говорится в сообщении.

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