Пашинян заявил, что Путин рассказал ему о своем визите в Баку
14:12 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-служба армянского кабмина сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели телефонную беседу, в ходе которой российский лидер проинформировал о своей поездке в Азербайджан.
«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», — говорится в сообщении.
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