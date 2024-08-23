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Пашинян заявил, что Путин рассказал ему о своем визите в Баку

14:12 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-служба армянского кабмина сообщила, что премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент РФ Владимир Путин провели телефонную беседу, в ходе которой российский лидер проинформировал о своей поездке в Азербайджан.

«Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Президент России проинформировал премьер-министра Армении о впечатлениях от своего визита в Азербайджан на прошлой неделе, за что премьер-министр Пашинян поблагодарил президента Путина», — говорится в сообщении.

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