Заключенные захватили заложников в колонии в Волгоградской области, убит сотрудник ФСИН
14:00 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников исправительного учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России. «На заседании дисциплинарной комиссии (где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей) колонии несколько заключенных захватили сотрудников», — сказали в ведомстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Сотрудник исправительной колонии № 19 в Волгоградской области убит заключенными, захватившими помещение в учреждении, сообщили ТАСС в оперативных службах. «Заключенными убит сотрудник колонии, есть другие пострадавшие сотрудники ФСИН», — сказал собеседник агентства.
ИК-19 строго режима находится в городе Суровикино Волгоградской области. По данным из открытых источников, ее лимит составляет более 1,2 тыс. человек.
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