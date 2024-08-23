Заключенные захватили заложников в колонии в Волгоградской области, убит сотрудник ФСИН

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Несколько заключенных исправительной колонии строгого режима (ИК-19) в Волгоградской области захватили сотрудников исправительного учреждения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФСИН России. «На заседании дисциплинарной комиссии (где в том числе рассматриваются дела злостных нарушителей) колонии несколько заключенных захватили сотрудников», — сказали в ведомстве. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудник исправительной колонии № 19 в Волгоградской области убит заключенными, захватившими помещение в учреждении, сообщили ТАСС в оперативных службах. «Заключенными убит сотрудник колонии, есть другие пострадавшие сотрудники ФСИН», — сказал собеседник агентства.

ИК-19 строго режима находится в городе Суровикино Волгоградской области. По данным из открытых источников, ее лимит составляет более 1,2 тыс. человек.