Сибирский центр изучения искусственного интеллекта представил проект по анализу рынка труда
14:30 23.08.2024
Первые результаты работы Сибирского центра изучения искусственного интеллекта обсудили во время рабочей встречи в Томском государственном университете (ТГУ) первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин и ректор вуза Эдуард Галажинский.
Центр начал свою работу весной 2023 года и является совместным проектом Сбера и ТГУ. Здесь разрабатываются модели искусственного интеллекта (AI) в целях решения социально-значимых задач региона и университета. Уже сейчас в общей сложности около 10 исследовательских проектов находятся в разработке команды центра.
Среди представленных на рабочей встрече разработок – решение для проверки документов о состоянии лесных хозяйств, генерация и оценка бизнес-планов и AI- инструмент для анализа рынка труда, который можно было бы масштабировать на развитие человеческого капитала посредством профайлинга навыков и компетенций студентов.
«У вас хорошие работы для решения актуальных проблем. Профайлинг нам тоже был бы полезен для оценки компетенций молодых специалистов, которые к нам приходят, – отметил Александр Ведяхин. – Получение высшего и специального образования многое говорит о соискателе, однако сам диплом как документ не может рассказать нам о самом человеке: какие у него «жесткие» и «мягкие» навыки, кто этот человек – интроверт или экстраверт. Это необходимо, чтобы назначить его на ту позицию, где он сможет себя максимально эффективно проявить. На интервью человек проявляет себя совсем не так, как в жизни, поэтому нам интересно предложенное решение, мы готовы поддержать этот проект и совместно его развивать».
«Это решение может быть на самом деле еще шире, оно даст возможность проводить оценку еще и ценностной матрицы личности, – рассказал Эдуард Галажинский. – Мы в эту сторону всегда смотрим, поскольку данная составляющая для университета крайне важна, мы стараемся развивать ее у наших студентов. Думаю, что со стороны корпораций такой запрос на оценку тоже есть и наш IT-продукт будет востребован».
В ходе встречи участники также обсудили перспективы новых совместных проектов, в частности возможность использования нейросетевой модели GigaChat в образовательном процессе.
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