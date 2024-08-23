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НОВОСТИ

США готовятся разместить сеть баз в Тихом океане на случай конфликта с КНР — Defense News

15:12 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США намерены разместить сеть военных баз и аэродромов в Тихом океане на случай потенциального вооруженного конфликта с Китаем. Об этом сообщил еженедельник Defense News со ссылкой на начальника штаба военно-воздушных сил (ВВС) страны генерала Дэвида Олвина.

По его информации, концепция, подразумевающая размещение баз в Тихоокеанском регионе, получила название «Гибкое боевое развертывание» (Agile Combat Employment, ACE). Военачальник считает, что Вашингтон «делает успехи» в подготовке своих форпостов, однако должен приложить больше усилий для защиты баз от возможных атак. «Я бы чувствовал себя увереннее, если бы у нас была более мощная и активная оборона баз», — сказал он.

Издание поясняет, что руководство ВВС США опасается, что в случае вооруженного конфликта с КНР Пекин якобы может нанести «массированные ракетные удары» по крупным военным базам США в регионе, расположенным в Японии и на Гуаме. По оценкам Defense News, такие атаки могли бы нанести серьезный урон американским силам и даже лишить их способности действовать в Тихом океане. Согласно данным еженедельника, новые американские базы в регионе могут быть размещены при местных гражданских аэропортах или в полевых условиях. Они будут обслуживаться «небольшими командами» военнослужащих, обученных выполнять сразу несколько задач, включая заправку воздушных судов и обеспечение их безопасности.

При этом Олвин отметил, что, хотя рассредоточение баз по региону воспрепятствует потенциальному ракетному удару по ним, такая мера не способна полностью устранить угрозу. На этом фоне ВВС совместно с другими подразделениями американских вооруженных сил разрабатывают другие пути подготовки к возможному столкновению с КНР.

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