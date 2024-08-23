За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 400 военнослужащих

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряли до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники. Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе один танк, два бронетранспортера, 14 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, пусковая установка РСЗО, два миномета и 10 автомобилей», — сказали там.