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НОВОСТИ

Тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

15:24 23.08.2024

В Москве состоялось тестирование системы голосования. Проверку организовали перед выборами депутатов разных уровней, которые пройдут в столице 6-8 сентября. Тестирование проводилось с 8:00 до 14:00 онлайн и на некоторых избирательных участках города. Как отмечают организаторы голосования, «все системы работали штатно», специалисты проводили публичные испытания устойчивости платформы, а москвичи смогли познакомиться с избирательным процессом.

В тесте смогли принять участие москвичи старше 18 лет с постоянной регистрацией в Москве. Они отвечали на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?». Голосование шло в электронном формате на сайте elec.mos.ru, а также с помощью электронных терминалов на некоторых избирательных участках. Возможностью проголосовать воспользовались почти 650 тыс. человек. Отдать голос при помощи бумажного бюллетеня горожане могли на участках по месту постоянной регистрации, если они работали во время тестового голосования.

Все цифровые голоса были записаны в блокчейн-систему и после расшифровки с помощью специального ключа их учли при подведении итогов голосования. Тестирование проводилось в ограниченное время, чтобы IT-специалисты смогли проверить, справится ли система электронного голосования с повышенными нагрузками. Также организаторы искусственно создавали внештатные ситуации, такие как отключения электричества и связи.

Публичное испытание системы электронного голосования позволило разработчикам сделать вывод, что она готова к использованию на выборах 6-9 сентября.

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