0
0
91
НОВОСТИ

Российские военные уничтожили ДРГ ВСУ в районе Камышевки Курской области

16:00 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Камышевки Курской области. Противник потерял пять человек и автомобиль, сообщили в Минобороны РФ.

«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль», — сообщили там.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 23.08.2024
Коэффициент смертности в РФ снизился почти на 30% в сравнении с 2021 годом — Минздрав
0
67
15:32 23.08.2024
За сутки потери ВСУ на курском направлении составили до 400 военнослужащих
0
136
15:24 23.08.2024
Тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно
0
143
15:12 23.08.2024
США готовятся разместить сеть баз в Тихом океане на случай конфликта с КНР — Defense News
0
158
15:00 23.08.2024
В Москве состоялась рабочая встреча делегаций министерств обороны РФ и Узбекистана
0
180
14:32 23.08.2024
Пятеро участников беспорядков в аэропорту Дагестана приговорены на сроки до 9 лет
0
227
14:30 23.08.2024
Сибирский центр изучения искусственного интеллекта представил проект по анализу рынка труда
0
219
14:12 23.08.2024
Пашинян заявил, что Путин рассказал ему о своем визите в Баку
0
256
14:00 23.08.2024
Заключенные захватили заложников в колонии в Волгоградской области, убит сотрудник ФСИН
0
332
13:32 23.08.2024
На Украине с начала года зафиксировано 37 тыс. случаев дезертирства и оставления части
0
275

Возврат к списку