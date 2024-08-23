Российские военные уничтожили ДРГ ВСУ в районе Камышевки Курской области
16:00 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военнослужащие уничтожили диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Камышевки Курской области. Противник потерял пять человек и автомобиль, сообщили в Минобороны РФ.
«Продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории. В районе населенного пункта Камышевка обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа противника. Потери противника составили пять человек и один автомобиль», — сообщили там.
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