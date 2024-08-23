Проводящим экзамен для мигрантов организациям рекомендовано видеофиксировать всю процедуру

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минобрнауки РФ рекомендовало организациям, которые проводят экзамены по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства, осуществлять полную видеофиксацию экзамена, в том числе его письменной части. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

«В качестве дополнительной меры Минобрнауки России (во исполнение поручения правительства Российской Федерации с учетом позиций МВД России, Минпросвещения России, а также Рособрнадзора и имеющейся практики проведения экзамена) были разработаны и направлены в организации, проводящие экзамен, методические рекомендации. В рамках исполнения рекомендаций организациями обеспечивается осуществление полной видеофиксации всей процедуры проведения экзамена, в том числе письменной части процедуры сдачи экзамена», — сообщили в пресс-службе.