Сбер: Искусственный интеллект поможет готовить студентов по индивидуальным трекам
17:03 23.08.2024
В рамках рабочей встречи с губернатором Томской области Владимиром Мазуром первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отметил большой потенциал использования искусственного интеллекта в сфере подготовки профессиональных кадров.
«Мы видим большие перспективы в реализации этого направления, которое позволит работодателю в широком смысле этого слова лучше понимать выпускников и делать более точный выбор людей для конкретной работы, –подчеркнул он. – Отслеживание индивидуальных траектории студента, понимание его мягких и профессиональных навыков поможет видеть, какие качества необходимо развить и делать это более предметно. Это путь к гармоничному развитию личности и подготовке более востребованных специалистов. В решении этой задачи могут быть использованы технологии искусственного интеллекта. Развитие человеческого потенциала – это одна из приоритетных задач, поставленных президентом и правительством. Это сегодня актуальная федеральная повестка и на это есть большой запрос».
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