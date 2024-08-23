17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 в Волгоградской области, заложники освобождены. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии, заложники освобождены", - говорится в сообщении.