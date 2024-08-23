Исход конфликта на Украине определит геополитическое будущее ЕС - Боррель
19:20 23.08.2024 Источник: Интерфакс
"То, что произойдет с Украиной, определит также и наше геополитическое будущее. Мы должны думать об Украине и принять участие в игре", - сказал он на конференции в Испании.
"Мы часть этой игры. Мы не участники войны, но мы участники конфликта", - разъяснил он.
По словам Борреля, исход этого конфликта определит ситуацию с безопасностью для ЕС.
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