Исход конфликта на Украине определит геополитическое будущее ЕС - Боррель

19:20 Источник: Интерфакс

Итоги конфликта на Украине станут определяющими для геополитического будущего Евросоюза, заявил в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.



"То, что произойдет с Украиной, определит также и наше геополитическое будущее. Мы должны думать об Украине и принять участие в игре", - сказал он на конференции в Испании.



"Мы часть этой игры. Мы не участники войны, но мы участники конфликта", - разъяснил он.



По словам Борреля, исход этого конфликта определит ситуацию с безопасностью для ЕС.





