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США обсуждает с Украиной увеличение глубины ударов по РФ - Белый дом

20:45 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация США признала, что обсуждает с Украиной перспективы увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями.

«Как вы знаете, президент [США Джо Байден] разрешил им (нынешним властям в Киеве — прим. ТАСС) применять американские боеприпасы через эту границу, чтобы отвечать на надвигающиеся угрозы. Мы все еще ведем переговоры [такого рода] с ними», — заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Он отвечал на вопрос о том, расширил ли Вашингтон зону применения американских вооружений по территории России в связи с вылазкой Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

При этом Кирби добавил, что пока нет изменений в политике США в означенной сфере. «Мне сегодня нечего сказать о каком-либо сдвиге в политике в ту или иную сторону. И, разумеется, никаких новых политических решений не принято», — утверждал представитель Белого дома.


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