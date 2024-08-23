Украина хочет разрешить труд лиц до 18 лет на вредных или опасных работах
21:20 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В пояснительной записке к законопроекту указано, что из Кодекса законов о труде планируется изъять нормы о запрете труда лиц младше 18 лет на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями, подземных работах, а также на привлечение их к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни.
Авторы документа уточняют, что данные нормы вводятся в рамках обязательств Украины перед ЕС, в частности имплементации законов сообщества в национальное законодательство.
НОВОСТИ
- 21:45 23.08.2024
- На помощь медикам Курской области прибыли около 400 врачей
- 20:45 23.08.2024
- США обсуждает с Украиной увеличение глубины ударов по РФ - Белый дом
- 19:20 23.08.2024
- Исход конфликта на Украине определит геополитическое будущее ЕС - Боррель
- 18:50 23.08.2024
- Моди готов играть "активную роль" в переговорах между РФ и Украиной
- 17:40 23.08.2024
- Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 в Волгоградской области
- 17:31 23.08.2024
- Конференция по кибербезопасности OFFZONE 2024 установила рекорд по количеству гостей
- 17:12 23.08.2024
- Моди и Зеленский обсудили вопрос о торговле энергоносителями между РФ и Индией
- 17:03 23.08.2024
- Сбер: Искусственный интеллект поможет готовить студентов по индивидуальным трекам
- 17:00 23.08.2024
- Проводящим экзамен для мигрантов организациям рекомендовано видеофиксировать всю процедуру
- 16:32 23.08.2024
- Администрация Байдена ведет прокси-войну с РФ, но в США хорошо относятся к Путину — Сигал
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать