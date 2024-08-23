Украина хочет разрешить труд лиц до 18 лет на вредных или опасных работах

21:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховная рада Украины приняла в первом чтении предложенный правительством страны законопроект, предусматривающий разрешение использовать труд граждан младше 18 лет на вредных или опасных работах. Об этом говорится в тексте документа, опубликованном на сайте парламента.



В пояснительной записке к законопроекту указано, что из Кодекса законов о труде планируется изъять нормы о запрете труда лиц младше 18 лет на тяжелых работах, работах с вредными или опасными условиями, подземных работах, а также на привлечение их к ночным, сверхурочным работам и работам в выходные дни.



Авторы документа уточняют, что данные нормы вводятся в рамках обязательств Украины перед ЕС, в частности имплементации законов сообщества в национальное законодательство.



