На помощь медикам Курской области прибыли около 400 врачей
21:45 23.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Приехали порядка 400 врачей из других регионов, которые усилили нашу бригаду», — сказал он.
Смирнов уточнил, что в регионе были организованы дополнительные места в больницах, развернуты госпитали Федерального медико-биологического агентства и Министерства здравоохранения РФ. По его словам, пациенты, которым требовались специализированное лечение, были отправлены в ряд других регионов и московских клиник.
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