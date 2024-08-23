На помощь медикам Курской области прибыли около 400 врачей

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 400 врачей из других регионов прибыли в Курскую область для помощи местным медикам. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в эфире телеканала «Соловьев Live».



«Приехали порядка 400 врачей из других регионов, которые усилили нашу бригаду», — сказал он.



Смирнов уточнил, что в регионе были организованы дополнительные места в больницах, развернуты госпитали Федерального медико-биологического агентства и Министерства здравоохранения РФ. По его словам, пациенты, которым требовались специализированное лечение, были отправлены в ряд других регионов и московских клиник.





