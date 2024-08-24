Трамп пообещал в случае победы обнародовать все оставшиеся документы по убийству Кеннеди

09:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший американский лидер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал в случае победы создать независимую президентскую комиссию, которая будет расследовать покушения, в том числе июльское покушение на его жизнь.

«Я создам новую независимую президентскую комиссию, которая будет заниматься покушениями. И она также должна будет обнародовать все остающиеся документы, имеющие отношение к делу об убийстве президента Джона Кеннеди. Кроме того, они тщательно расследуют атаку, которая произошла в прошлом месяце», — сказал он, выступая на митинге в штате Аризона.