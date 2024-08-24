0
0
24
НОВОСТИ

В Японии существенно сократились запасы одного из основных продукта питания

09:10 24.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Запасы риса — одного из основных продуктов потребления в Японии — сократились до минимальных показателей с 1999 года, когда власти начали вести подобную статистику. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.

По данным на конец июня — начало июля, уровень запасов в частном секторе составил 1,56 млн тонн, что на 410 000 тонн, или на 20% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Это минимум за последние 25 лет. В то же время спрос на рис за первую половину этого года вырос до 7,02 млн тонн, что на 110 000 тонн больше, чем в первой половине прошлого года.

Такая ситуация на рынке сложилась из-за плохого урожая в прошлом году в префектурах Ниигата, Акита и других регионах, на которые приходится основное производство риса в Японии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:16 24.08.2024
Поставлять на Украину истребители F-16 США не планируют – министр ВВС
0
12
09:01 24.08.2024
Трамп пообещал в случае победы обнародовать все оставшиеся документы по убийству Кеннеди
0
60
21:45 23.08.2024
На помощь медикам Курской области прибыли около 400 врачей
0
640
21:20 23.08.2024
Украина хочет разрешить труд лиц до 18 лет на вредных или опасных работах
0
674
20:45 23.08.2024
США обсуждает с Украиной увеличение глубины ударов по РФ - Белый дом
0
897
19:20 23.08.2024
Исход конфликта на Украине определит геополитическое будущее ЕС - Боррель
0
894
18:50 23.08.2024
Моди готов играть "активную роль" в переговорах между РФ и Украиной
0
815
17:40 23.08.2024
Спецназ ликвидировал четырех заключенных в ИК-19 в Волгоградской области
0
1017
17:31 23.08.2024
Конференция по кибербезопасности OFFZONE 2024 установила рекорд по количеству гостей
0
811
17:12 23.08.2024
Моди и Зеленский обсудили вопрос о торговле энергоносителями между РФ и Индией
0
932

Возврат к списку