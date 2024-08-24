В Японии существенно сократились запасы одного из основных продукта питания
09:10 24.08.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запасы риса — одного из основных продуктов потребления в Японии — сократились до минимальных показателей с 1999 года, когда власти начали вести подобную статистику. Такие данные приводит министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства.
По данным на конец июня — начало июля, уровень запасов в частном секторе составил 1,56 млн тонн, что на 410 000 тонн, или на 20% меньше, чем в аналогичный период 2023 года. Это минимум за последние 25 лет. В то же время спрос на рис за первую половину этого года вырос до 7,02 млн тонн, что на 110 000 тонн больше, чем в первой половине прошлого года.
Такая ситуация на рынке сложилась из-за плохого урожая в прошлом году в префектурах Ниигата, Акита и других регионах, на которые приходится основное производство риса в Японии.
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